بالفيديو | أخبار اقتصادية من حول العالم – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
November 14 2022 - 12:46

بالفيديو | أخبار اقتصادية من حول العالم

منذ 1 ساعة 14 November، 2022
اقتصاد ألمانيا ينمو 1.5% في 2018 بأقل وتيرة في 5 سنوات
اقتصاد
اقتصاد - صفحات منوعة

الصين تطلق اول طائرة محلية الصنع في التقرير التالي..

المصدر: موقع المنار

التعليقات

ذات صلة