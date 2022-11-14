بالفيديو | أخبار اقتصادية من حول العالم – موقع قناة المنار – لبنان
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November 14 2022 - 12:46
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اللجان النيابية المشتركة تتابع درس مشروع الكابيتال كونترول بعد تعليق الجلسة الأسبوع الماضي ورفض حاكم مصرف لبنان حضورها
استشهاد عسكريين سوريين اثنين وإصابة 3 آخرين اثر عدوان صهيوني استهدف مطار الشعيرات العسكري في ريف حمص
الدفاعات الجوية السورية تتصدى للعدوان الجوي الإسرائيلي في أجواء ريف حمص والذي تم من اتجاه طرابلس - الهرمل شمال لبنان
مديرية أمن اسطنبول: منفذة الهجوم في ميدان تقسيم تحمل الجنسية السورية وهي على صلة بحزب العمال الكردستاني
وزير الداخلية التركي: منفذة هجوم اسطنبول دخلت الأراضي التركية قبل أسبوع عبر عفرين بطريقة غير قانونية
رئيس الحزب الديمقراطي طلال أرسلان يدين الاعتداءات على سوريا وتفجير اسطنبول: الإرهاب لا لون له ولا دين
الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف مقار مجموعات كردية إيرانية إرهابية في كردستان العراق بوابل من الصواريخ
الخارجية الإيرانية: لن نسكت بتاتا عن نشاط العناصر الإرهابية والانفصالية في كردستان العراق
الخارجية الإيرانية: إيران ملتزمة بطريق المفاوضات مع السعودية وهي لا تسعى لخلق توتر وعدم استقرار في المنطقة
الخارجية الإيرانية: نـأسف للسلوك المتسرع وغير البناء لأميركا والدول الاوروبية التي تهدف لاستغلال الوكالة الذرية سياسيا
إستشهاد شابة فلسطينية بعد إصابتها برصاصة في الرأس أطلقها عليها جنود الاحتلال خلال اقتحامهم بيتونيا فجر اليوم
الجهاد الإسلامي: هذه الجريمة النكراء التي طالت نساءنا الماجدات تكشف الوجه القبيح لعدونا واستمراره في استهداف أبناء شعبنا
إعلام العدو: جندي يطلق النار على مستوطن اقترب منه واشتبه بأنه فلسطيني ويصيبه بجروح خطيرة في رعنانا
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس: سيف القدس الذي أشهرته المقاومة بوجه الاحتلال سيبقى مشهرًا حتى يندحر عن أرض فلسطين
وزيرة الخزانة الأميركية: إنهاء الحرب في أوكرانيا هو الطريقة الأفضل لمعالجة مشاكل الاقتصاد العالمي
رئيس مجلس الدوما الروسي: الرئيس الأوكراني حرم المواطنين الأوكرانيين من المستقبل ودفع البلاد الى عبودية الديون
وول ستريت جورنال عن مصادر مطلعة: مستشار الأمن القومي الاميركي أبلغ رئيس أوكرانيا بضرورة الانفتاح على المفاوضات مع روسيا
بالفيديو | أخبار اقتصادية من حول العالم
منذ 1 ساعة
14 November، 2022
اقتصاد
اقتصاد
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الصين تطلق اول طائرة محلية الصنع في التقرير التالي..
المصدر:
موقع المنار
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