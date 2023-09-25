تقرير مصور | أول جواز سفر رقمي.. في متفرقات إقتصادية من حول العالم – موقع قناة المنار – لبنان
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وكالة الأنباء الأذربيجانية: بدء اجتماع جديد بين أرمن كاراباخ والحكومة في مدينة خوجالي وسط الإقليم
الكرملين: من غير الممكن الحديث حاليا عن مدة بقاء قوات حفظ السلام الروسية في كاراباخ
البنك المركزي العراقي: جميع تعاملاتنا الداخلية ستقتصر على الدينار بدلا من الدولار اعتبارا من العام المقبل
تسعة قتلى في حريق مصنع لكرات الغولف في تايوان
كهرباء لبنان: زيادة التغذية بالتيار إعتبارا من 1 تشرين الاول للمخارج المكشوف عليها من فرق حملة نزع التعديات
تقرير مصور | أول جواز سفر رقمي.. في متفرقات إقتصادية من حول العالم
منذ 2 ساعة
25 September، 2023
اقتصاد
-
صفحات منوعة
أول جواز سفر رقمي.. في متفرقات إقتصادية من حول العالم..
المصدر:
موقع المنار
اقتصاد
جواز سفر رقمي
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