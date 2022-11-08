الضبابية تسيطر على وقائع بث مباريات المونديال في لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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November 8 2022 - 23:42

الضبابية تسيطر على وقائع بث مباريات المونديال في لبنان

منذ 3 ساعة 8 November، 2022
تقارير مصورة

على بعدِ ايامٍ من انطلاقِ مبارياتِ كأسِ العالم في قطر ، لم يَتضح بعدُ كيفَ سيتمكنُ اللبنانيُ من مشاهدةِ الحدثِ الكروّي في ظلِّ مبالغِ اشتراكاتٍ باهظة.

المصدر: قناة المنار

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