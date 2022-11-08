الضبابية تسيطر على وقائع بث مباريات المونديال في لبنان

صحف بريطانيا “تلغي” يوم الأربعاء

أشادت الصحف الإنجليزية، الأحد، ببلوغ منتخب بلادها لكرة القدم الدور نصف النهائي لكأس العالم للمرة الأولى منذ 1990، معتبرة أن الأربعاء المقبل سيكون يوما “ملغى” لانشغال المشجعين بمتابعة المباراة مع كرواتيا. وفاز منتخب “الأسود الثلاثة” على السويد السبت 2-صفر في الدور ربع النهائي، ليضمن أبطال العالم 1966 بلوغ الدور نصف ...