بريطانيا.. تضخم أسعار المواد الغذائية يسجل مستوى قياسياً

أفادت صحيفة “Evening Standard” بأن تضخم أسعار المواد الغذائية في بريطانيا سجل مستوى قياسيا بلغ 14,7% بسبب ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف العمالة.

ونقلت الصحيفة عن نتائج البحث الذي أجرته شركة “Kantar”، أن تضخم أسعار المواد الغذائية يعد الأعلى منذ عام 2008 عندما بدأت هذه الشركة متابعة تغير أسعار المواد الغذائية.

ونقلت عن تصريح رئيس قسم التجزئة وسلوك المستهلك في شركة “Kantar”، فرايزر ماكيفيت “سيواجه المستهلكون نموا في فاتورتهم السنوية للمواد الغذائية بمقدار 682 جنيها أستراليا إذا واصلوا شراء نفس السلع. وتقول أكثر من ربع الأسر البريطانية إنها تواجه في الوقت الراهن صعوبات مالية، وهذا المؤشر أكثر بمقدار مرتين مما كان عليه في نوفمبر الماضي”.

وذكرت الصحيفة أنه “وفقاً للمعلومات التي نشرها مكتب الإحصائيات الوطنية البريطانية في أكتوبر الماضي، فإنه مقارنة مع العام الماضي ارتفعت أسعار الحليب في البلاد بنسبة 34,5%، وأسعار الزبدة – بنسبة 27,9% وأسعار البيض – بنسبة 23,2% وأسعار الجبنة – بنسبة 21,6%”. وتابعت أنه لهذا السبب يختار المزيد من البريطانيين محلات السوبر ماركت الرخيصة، بما فيها شبكات “Aldi” “Lidl” الألمانية التي سجلت نموا في حجم مبيعاتها بنسبة 22,7% و21,5% مقارنة مع العام الماضي.

المصدر: روسيا اليوم