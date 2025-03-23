آلاف المتظاهرين أمام السفارة الصهيونية في لندن يندّدون بالعدوان على غزة

شارك آلاف المتظاهرين في اعتصام حاشد أمام السفارة الصهيونية في لندن، رفضًا للعدوان المستمر على غزة، واستنكارًا لتواطؤ الحكومة البريطانية في دعم جرائم الاحتلال.

وجاء هذا التحرّك ضمن سلسلة فعاليات نظّمتها عدة جهات تضامنية، على رأسها المنتدى الفلسطيني في بريطانيا، للتأكيد على الرفض الشعبي الواسع للجرائم الإسرائيلية، والمطالبة بوقف الدعم العسكري البريطاني للكيان الإسرائيلي.

وردّد المتظاهرون هتافات مندّدة بجرائم الحرب الصهيونية، ورفعوا شعارات تطالب بوقف تصدير قطع الغيار العسكرية لطائرات الاحتلال، وإنهاء عمليات التجسس الجوية لصالحه.

كما رفرفت الأعلام الفلسطينية وسط لافتات تطالب بالإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، وعلى رأسهم الدكتور حسام أبو صفية، ووقف الاعتداءات على المسجد الأقصى، خاصة خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان.

وقال القائم بأعمال رئيس المنتدى الفلسطيني في بريطانيا، عدنان حميدان: “هذه المظاهرة ليست مجرد احتجاج عابر، بل هي صرخة غضب في وجه الظلم، وتأكيد على أننا لن نقف مكتوفي الأيدي بينما تُسفك دماء الأبرياء في غزة”.

وأكّد أن “كل قذيفة تسقط على منازل المدنيين، وكل طفل يُنتشل من تحت الأنقاض، وكل أم تفقد أبناءها، هي وصمة عار على جبين الحكومات التي تدعم هذا الاحتلال المجرم. نقولها بصوت عالٍ: لن نسكت، لن نساوم، وسنظل في الشوارع نطالب بالعدالة حتى يتحرر آخر شبر من فلسطين، وحتى تكون غزة آمنة من بطش الاحتلال”.

وشهد الاعتصام كلمات مؤثرة من شخصيات بارزة، من بينهم الفنان خالد عبد الله، والموسيقية بالوما فيث، والممثلة جولييت ستيفنسون، الذين أعربوا عن تضامنهم المطلق مع الشعب الفلسطيني، وطالبوا الحكومة البريطانية بإنهاء دعمها للانتهاكات الصهيونية.

المصدر: مواقع