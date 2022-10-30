رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل لمراسل المنار أثناء مغادرته قصر بعبدا: أهم شيء اليوم هو مشهد محبة الناس ووفاءها وفرحتها – موقع قناة المنار – لبنان
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October 30 2022 - 13:02

رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل لمراسل المنار أثناء مغادرته قصر بعبدا: أهم شيء اليوم هو مشهد محبة الناس ووفاءها وفرحتها

منذ 8 mins 30 October، 2022
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