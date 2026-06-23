إيران وعمان تشكلان لجنة مشتركة لمناقشة إدارة مضيق هرمز

اكدت ايران و عُمان في بيان مشترك التزامهما بضمان العبور الآمن في مضيق هرمز، واتفقـتا على تشكيل لجنة للتوصل إلى اتفاق حول الإدارة المستقبلية للملاحة في المضيق، والخدمات التي ستُقدَّم في هذا الشأن، والتكاليف المرتبطة بها وفقًا للمعايير الدولية.

وأشارت سلطنة عمان والجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى زيارة رئيس مجلس الشورى الإسلامي، محمد باقر قاليباف، ووزير الخارجية، عباس عراقجي، إلى مسقط، ولقائهما السلطان هيثم بن طارق ووزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي. كما أكدتا أن سلطنة عُمان جددت دعمها لمذكرة تفاهم إسلام آباد الموقعة بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، مشدِّدتين على أهمية مواصلة الحوار والتنسيق لضمان التنفيذ الناجح لهذه المذكرة.

وجددت الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسلطنة عُمان، بصفتهما دولتين ساحليتين لمضيق هرمز التأكيد على التزامهما بضمان العبور الآمن عبر هذا الممر المائي وفقا للقواعد ذات الصلة في القانون الدولي؛ مشددتين على سيادتهما وحقوقهما السيادية على المياه الإقليمية الواقعة في مضيق هرمز. كما تبادل الجانبان الآراء، في إطار بنود مذكرة تفاهم إسلام آباد، بشأن القضايا المرتبطة بمضيق هرمز.

واتفق الجانبان على مواصلة الحوار بشأن هذه المسألة، من خلال فريق عمل مُشترك بين وزارتيْ خارجية البلدين للتوصّل إلى اتفاق بشأن الإدارة المُستقبلية للملاحة في مضيق هرمز والخدمات التي ستُقدَّم في هذا الشأن والتّكاليف المُرتبطة بها وفقاً للمعايير الدّولية. وفي هذا السّياق، اتفق الجانبان على عقد مُناقشات مع الدّول المُشاطئة في المنطقة ومع أي أطراف أخرى ذات الصلة.

كما اتفقت الدولتان على إجراء مشاورات وحوارات مع الدول الساحلية في المنطقة وسائر الأطراف المعنية؛ مؤكدتين أن جميع الترتيبات الخاصة بمضيق هرمز يجب أن تراعي بصورة كاملة سيادة وحقوق الدولتين الساحليتين.

وجددت سلطنة عُمان والجمهورية الإسلامية الإيرانية التأكيد على التزامهما بالحفاظ على مضيق هرمز ممرا مائيا آمنا ومفتوحا أمام الملاحة الدولية، وشددتا على أهمية مواصلة التعاون لتعزيز سلامة الملاحة البحرية وحرية الملاحة والاستقرار الإقليمي.

المصدر: قناة العالم