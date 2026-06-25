المانيا | المستشار الالماني يتعهد بتعزيز الناتو ودعم أوكرانيا في قمة “E5” في برلين

عُقدت في برلين قمة “E5” التي جمعت المستشار الألماني فريدريش ميرز، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، ورئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك، وذلك في إطار التنسيق الأوروبي قبل قمة الناتو المرتقبة في أنقرة يومي 7 و8 تموز / يوليو المقبلين.

وفي مؤتمر صحفي مشترك، شدد ميرز على أن الحلفاء الأوروبيين يسعون إلى “إرسال إشارة قوية لدعم أوكرانيا” خلال القمة، موجهاً رسالة إلى موسكو مفادها أن “أوكرانيا تبقى قوية، والدعم الأوروبي لا يتزعزع”.

وأعلن ميرز أن “الحكومة الألمانية تقترح “تقديم تعهد مالي قوي لكييف” كحلفاء أوروبيين في الناتو، مشيراً إلى أن ألمانيا تعتزم رفع إنفاقها الدفاعي إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2029.”

من جانبه، رحب الرئيس الفرنسي ماكرون بـ”التقارب المتجدد بين الأوروبيين والأمريكيين” خلال قمة مجموعة السبع الأخيرة في إيفيان بفرنسا، مؤكداً أن “جميع أعضاء المجموعة وقعوا على النص نفسه لأول مرة منذ 18 شهراً، معلنين دعمهم لسيادة أوكرانيا وسلامتها الإقليمية”.

ودعا القادة في بيان مشترك إلى “مواصلة دعم أوكرانيا بشكل كبير في دفاعها ضد العدوان الروسي، بما في ذلك عبر العقوبات والضغوط الاقتصادية على روسيا، ودعم مرونة قطاع الطاقة الأوكراني”.

وأشار ميرز إلى أنه سيقوم بإطلاع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس التركي رجب طيب أردوغان على نتائج المحادثات، معرباً عن أمله في أن تسفر الضغوط المتزايدة عن “دخول موسكو في محادثات سلام”.

المصدر: وكالة يونيوز