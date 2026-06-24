بزشكيان: هدفنا حل مشكلات البلاد بعزّة وسلام ووحدة مع الدول الإسلامية

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن الجهود الحكومية تنصب على حل مشاكل البلاد بما يحفظ العزة والكرامة ويضمن السلام والاستقرار.

وقال بزشكيان في كلمة له خلال احياء ليلة العاشر من محرم في طهران، إن الدول الإسلامية تشهد تزايداً في مستوى الوحدة، مشيراً إلى أنه لمس خلال زيارته إلى باكستان وجود رغبة قوية لدى الشعب والمسؤولين هناك في دعم إيران وتعزيز التعاون مع شعبها، مضيفاً أن العراق ولبنان ودولاً أخرى مستعدة أيضاً للتعاون.

وشدد على أن بلاده تعمل على تعزيز الوحدة والتماسك مع الدول المجاورة، مؤكداً أنه لا يمكن لمسؤول أن يقبل بوجود الفقر أو البطالة أو الجوع في بلاده ثم ينام مطمئناً.

وأضاف بزشكيان أن العمل الحكومي يجب أن يركز على حل مشكلات الناس، قائلاً إن الاكتفاء بالمظاهر الدينية دون معالجة القضايا المعيشية لا يحقق الأهداف الحقيقية، مشيراً إلى أن الإمام الحسين عليه السلام لن يقبل ذلك.

وأكد أن القوة والإمكانات متوفرة، وإذا توحدت الجهود وتوجهت في مسار واحد فلن يمكن لأي عائق أو قوة منع تحقيق الأهداف.

وأوضح أن الحكومة تسعى إلى عدم إحراج أسر الشهداء والقيادة، والحفاظ على وحدة المجتمع وتماسكه. وأكد على أن إيران تبذل كل الجهود من أجل حل مشاكلها بعزة وكرامة وفي أجواء من الصلح والسلام.

المصدر: يونيوز