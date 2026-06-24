بقائي: امريكا لم تُظهر صدقًا في تعاملها مع الشعب الإيراني والتصريحات المتناقضة تعمّق الريبة

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن السلطة الحاكمة في الولايات المتحدة لم تُظهر أي صدق في تعاملها مع الشعب الإيراني.

وأضاف بقائي أن لدى إيران مبررات منطقية لهذا التشكك، إلا أنها دخلت المسار الدبلوماسي بحسن نية ووقّعت مذكرة التفاهم الخاصة بإنهاء الحرب المفروضة.

وأشار إلى أن الإيرانيين يدركون أن “حقد العدو لا ينتهي بتوقيع تفاهم واحد”، مؤكداً أنهم سيتخذون كل خطوة بيقظة، واضعين في الاعتبار تجارب العقود الخمسة الماضية، ولا سيما تطورات السنة والنصف الأخيرة.

وأوضح بقائي أن التصريحات المتناقضة للمسؤولين الأمريكيين بشأن تفاهم إنهاء الحرب المفروضة لن تسهم في تقليل حالة الريبة المتراكمة لدى الإيرانيين، بل تعيد التذكير بحالات التنصل السابقة من الالتزامات.

وشدد على أن السلطة الحاكمة في الولايات المتحدة ينبغي أن تضع في اعتبارها أن مبدأ “التزام مقابل التزام” يستلزم الوفاء بالالتزامات المتبادلة، والامتناع عن تقديم تفسيرات تتعارض مع النص الصريح لمذكرة التفاهم.

المصدر: موقع المنار