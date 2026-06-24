منظمة الصحة العالمية تتجه لإعلان انتهاء تفشي فيروس هانتا المرتبط بسفينة “هونديوس” في 2 تموز

أعلنت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، أنه من المقرر الإعلان رسميًا في الثاني من تموز/يوليو عن انتهاء تفشي فيروس هانتا الفتاك، الذي أثار قلقًا دوليًا بعد رصد إصابات به على متن سفينة “هونديوس” السياحية.

وعلى الرغم من اقتراب انتهاء فترة الحجر الصحي لآخر المشتبه بإصابتهم، أكدت المنظمة أن عمل العلماء والخبراء ما زال في مراحله الأولى.

وأوضحت أن عينات الفيروس ستُستخدم لتحديد إمكانية تطوير فحوصات وعلاجات ولقاحات تحسبًا لأي موجات تفشٍ مستقبلية.

ورصدت منظمة الصحة العالمية حتى الآن 12 إصابة مؤكدة وإصابة محتملة واحدة مرتبطة بالسفينة “هونديوس”.

وكانت السفينة تقوم برحلة من أوشوايا في الأرجنتين إلى الرأس الأخضر، وأصبحت محور اهتمام دولي بعدما أعلنت منظمة الصحة العالمية وفاة ثلاثة ركاب إثر تفشي فيروس هانتا على متنها.

وأشار المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، إلى أن أكثر من 650 حالة مخالطة جرى تحديدها ومتابعتها من قبل السلطات الصحية في 33 بلدًا وإقليمًا.

وقال خلال مؤتمر صحافي عُقد في مقر المنظمة بمدينة جنيف: “أنهت جميع الحالات المخالطة، باستثناء 54 حالة، فترة الحجر الصحي، ومن المتوقع أن تستكمل الحالات المتبقية فترة الحجر الصحي بحلول الثاني من تموز/يوليو”.

وأضاف: “إذا لم تُسجَّل أي حالة جديدة بحلول ذلك التاريخ، فستعتبر منظمة الصحة العالمية أن الوباء قد انتهى”.

ويُنتقل فيروس هانتا عبر بول وبراز ولعاب القوارض المصابة، وهو فيروس متوطن في الأرجنتين.

ويحمل المصابون سلالة الأنديز من الفيروس، وهي السلالة الوحيدة المعروفة بقدرتها على الانتقال بين البشر.

المصدر: أ.ف.ب.