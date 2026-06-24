الامن الداخلي: توقيف مروّج مخدرات في ذوق مصبح وضبط كميات متنوعة من المواد المخدّرة

أشارت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي اللبناني في بيان لها الاربعاء الى انه “في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها قوى الأمن الداخلي لمكافحة ترويج المخدّرات والحدّ من انتشارها، توافرت معلومات لدى مفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدرك الإقليمي حول قيام أحد الأشخاص بترويج المواد المخدّرة على متن دراجة آلية في محلة ذوق مصبح. وبناءً عليه، كثّفت عناصر المفرزة استقصاءاتها وتحرياتها، حيث تمكّنت، بعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، من تحديد مكان وجود المشتبه به”.

ولفت البيان الى انه “بناء عليه، نفّذت إحدى دوريات المفرزة كمينًا محكمًا في محلة ذوق مصبح، أسفر عن توقيف المدعو: د. ع. (مواليد عام 1996، سوري) وذلك أثناء وجوده على متن دراجة آلية من نوع “أوروكس” غير مسجّلة. وبتفتيشه والدراجة، ضُبطت بحوزته كمية من المواد المخدّرة”، واشار الى انه “باستماعه، أفاد بوجود كميات إضافية داخل منزله الكائن في محلة ذوق مصبح – أدونيس”، وتابع “على الأثر، توجهت دورية من المفرزة إلى منزله، حيث جرى تفتيشه وضبط كميات إضافية من المواد المخدّرة داخل مكان اقامته”.

وذكر البيان “أسفرت العملية عن ضبط: /20/ طبة بلاستيكية مغلّفة تحتوي على مادة الكريستال ميث، /20/ مغلف نايلون بداخلها مادة بيضاء، /5/ أكياس نايلون تحتوي على مادة حشيشة الكيف، /43/ حبة مورفين، – مبلغ مالي وهاتف خلوي”، وتابع “تم تسليم الموقوف مع الدراجة الآلية والمضبوطات إلى الفصيلة المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقه، بناءً على إشارة القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام