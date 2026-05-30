الامن الداخلي: تدابير سير في نفق المطار بسبب أعمال نظافة

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلـي اللبناني في بيان لها مساء السبت عن تدابير سير في نفق المطار المسلك الغربي (المطار – ‎خلدة) بسبب أعمال نظافة الاحد.

وقال البيان “ستقوم إحدى الشركات بالقيام بأعمال نظافة في نفق المطار المسلك الغربي، المطار – خلدة، بتاريخ 31-5-2026 ما بين الساعة 5.00 والساعة 8.00 صباحًا، بحيث سيتمّ قطع المسلك المذكور لحين الانتهاء”.

وتابع البيان “يُرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهية، تسهيلًا لحركة السير”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام