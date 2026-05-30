حماس: “إسرائيل” تنقلب على اتفاق غزة وتعرقل الانتقال إلى المرحلة الثانية

أكدت حركة حماس “استمرار تواصلها مع الوسطاء للتوصل إلى تفاهمات بشأن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة”، متهمة “الاحتلال الاسرائيلي بالانقلاب على الاتفاق من خلال توسيع سيطرتها العسكرية على أراضي القطاع ومواصلة انتهاكاته الميدانية”.

وقال المتحدث باسم حماس حازم قاسم إن “التواصل مع الوسطاء مستمر من أجل الوصول إلى مقاربات منطقية ومعقولة ومقبولة لمختلف مسارات المرحلة الثانية”.

وأضاف قاسم أن “إسرائيل تنقلب على الاتفاق عبر إعلانها السيطرة على 70% من أراضي قطاع غزة، إلى جانب تصريحات وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس بشأن تنفيذ مخطط لتهجير سكان القطاع، واستمرار عمليات الاغتيال”.

واعتبر قاسم أن “هذه الممارسات والانتهاكات “تضع مصداقية جميع الأطراف على المحك”، داعيا “الوسطاء إلى اتخاذ موقف واضح وحاسم تجاهها، بما يتيح الانتقال إلى مناقشة استكمال تنفيذ بنود الخطة المتفق عليها”، وأكد أن “حماس أبدت انفتاحاً وإيجابية تجاه الأفكار المطروحة للتوصل إلى تفاهمات بشأن المرحلة الثانية، إلا أن إسرائيل تواصل تعطيل تلك الجهود”.

وكان رئيس حكومة العدو الاسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أقر، الخميس، بسيطرة جيش الاحتلال على 60% من مساحة قطاع غزة”، معلنا نية حكومته توسيع هذه السيطرة لتصل إلى 70% من مساحة القطاع.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام