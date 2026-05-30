العدو الاسرائيلي يواصل خرقه لاتفاق وقف اطلاق النار في غزة..

تتواصل خروقات العدو الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة لليوم الـ233 على التوالي، رغم التفاهم الذي جرى التوصل إليه بـ”وساطة عربية وأميركية”.

وبالسياق، قالت مصادر فلسطينية “استشهد مواطن وأصيب آخرون السبت بغارة إسرائيلية استهدفت نقطة للشرطة في دير البلح وسط قطاع غزة، مع تجدد خروقات قوات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة”.

وتابعت المصادر “استشهد مواطن وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي على مدينة غزة، في قصف مسيرة إسرائيلية لمجموعة من المواطنين قرب سوق فراس وسط مدينة غزة”، واضافت “ارتقى الشهيد جمال أبو عون (وهو رئيس قسم التخدير في مستشفى يافا) وإصيب اثنان جرّاء غارة إسرائيلية استهدفت محيط نقطة شرطة شمالي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة”.

وأفادت المصادر أن “مدفعية الاحتلال ركزت قصفها على المناطق الشرقية لمدينة خانيونس جنوبي القطاع، وسط تحركات نشطة للآليات العسكرية”، وتابعت “كما شهدت الأطراف الجنوبية والشرقية للمدينة عمليات إطلاق نار متقطعة من الأسلحة الرشاشة الثقيلة، مما أدى إلى حالة من الذعر بين المواطنين”.

وقالت المصادر “شهدت مدينة غزة اعتداءات مماثلة، فقد تعرضت الأحياء الجنوبية الشرقية للمدينة لقذائف مدفعية أطلقتها قوات الاحتلال سقطت في مناطق مفتوحة وبالقرب من تجمعات سكنية”، واضافت “كما قصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشمالية الغربية لمدينة رفح”، وتابعت “لم تتوقف الطائرات المسيّرة الإسرائيلية عن التحليق بكثافة وعلى ارتفاعات منخفضة، مما يشير إلى استمرار عمليات الرصد والتعقب الجوي”.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت في آخر احضائية لها، ارتفاع إجمالي حصيلة الشهداء منذ بدء وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر الماضي إلى 929 شهيدًا، إلى جانب 2811 إصابة، إضافة إلى انتشال 781 جثمانًا من مناطق مختلفة في القطاع.

وبحسب الإحصائية التراكمية لوزارة الصحة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، ارتفع عدد الشهداء إلى 72 ألفًا و938 شهيدًا، فيما بلغ إجمالي الإصابات 172 ألفًا و919 مصابًا.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام