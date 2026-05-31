العصف المأكول | ملخص عمليات المقاومة الاسلامية ضد العدو الاسرائيلي بتاريخ اليوم السبت 30-5-2026

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار، والإعتداء على المدنيّين وتدمير بيوتهم وقراهم في جنوب لبنان وارتقاء شهداء وسقوط عدد من الجرحى، واستنادًا إلى الحقّ في مقاومة الاحتلال ودحره، أصدرت المقاومة الإسلامية بتاريخ السبت 30/05/2026، 24 بيانًا عسكريًا وفقًا للآتي:

1- فجر أمس الجمعة 29-05-2026 تصدي لمسيّرة إسرائيليّة من نوع “هرمز 450 – زيك” في أجواء بلدة زوطر الشرقيّة بصاروخ أرض جو.

2- الساعة 01:00 استهداف تجمّع لآليّات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة بيت ليف بصلية صاروخيّة.

3- الساعة 01:45 استهداف مستوطنة كريات شمونة بصلية صاروخيّة.

4- الساعة 03:35 استهداف مستوطنة كريات شمونة بصلية صاروخيّة.

5- فجر اليوم وبعد رصد دقيق لتحرّكات العدوّ، كمن مجاهدو المقاومة الإسلامية لقوّة مركّبة من جيش العدوّ الإسرائيلي حاولت التقدّم باتّجاه الأطراف الشرقيّة لبلدة الغندوريّة وفجّروا فيها عبواتٍ ناسفة بالتزامن مع استهدافها بقذائف المدفعيّة وصليات صاروخيّة، قام العدوّ على إثرها بسحب إصاباته تحت غطاء دخانيّ كثيف، ثمّ استهدف المنطقة المحيطة بالغارات والقصف المدفعيّ.

6- الساعة 04:30 استهداف بنى تحتيّة تتبع لجيش العدوّ الإسرائيليّ في مدينة صفد المحتلّة بصلية صاروخيّة.

7- الساعة 05:55 استهداف قاعدة ميرون للمراقبة وإدارة العمليّات الجويّة شمال فلسطين المحتلّة بصلية صاروخيّة نوعيّة.

8- الساعة 07:00 و07:30 استهداف تجمّع لآليّات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في الأطراف الشرقيّة لبلدة الغندورية بقذائف المدفعيّة.

9- الساعة 08:00 استهداف تجمّع لآليّات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في الأطراف الشرقيّة لبلدة الغندورية بصلية صاروخيّة.

10- الساعة 09:30 استهداف قوّة إسرائيليّة في ثكنة ليمان بمسيّرة انقضاضيّة.

11- كمن مجاهدو المقاومة الإسلامية صباح اليوم لقوّة إسرائيليّة حاولت التّقدّم باتّجاه أطراف بلدة دبّين وفجّروا فيها عبوة ناسفة ثم خاضوا اشتباكين بالأسلحة المتوسّطة والخفيفة وأجبروا العدوّ على التّراجع.

12- الساعة 12:00 استهداف دبّابتي ميركافا في أطراف بلدة زوطر الشّرقية بصاروخين موجّهين، وعندما تقدّمت قوّة إسرائيليّة باتّجاه الدبّابتين، استهدفها المجاهدون بصاروخٍ موجّهٍ ثالث وأصابوها بشكل مباشر.

13- الساعة 12:30 استهداف دبّابة ميركافا عند أطراف بلدة يحمر الشقيف بمحلّقة أبابيل الانقضاضيّة ما أدّى إلى تدميرها.

14- الساعة 12:40 استهداف ثكنة شوميرا بمسيّرة انقضاضيّة.

15- الساعة 13:10 استهداف آليّة عسكريّة من نوع “ياغي” تابعة لجيش العدوّ الإسرائيليّ عند أطراف بلدة يحمر الشقيف بمحلّقة أبابيل الانقضاضيّة ما أدّى إلى تدميرها.

16- الساعة 14:30 استهداف ثكنة يعرا بِسربٍ من المسيّرات الانقضاضيّة.

17- الساعة 16:30 استهداف مقر قيادي تابع لجيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة النّاقورة بِسربٍ من المسيّرات الانقضاضيّة.

18- الساعة 16:50 استهداف بنى تحتيّة تتبع لجيش العدوّ الإسرائيليّ في مستوطنة نهاريّا بصليةٍ صاروخيّة.

19- الساعة 17:45 استهداف جرّافة D9 تابعة لجيش العدوّ الإسرائيليّ في الأطراف الجنوبيّة الشّرقيّة لبلدة زوطر الشرقية بمحلّقة أبابيل الانقضاضيّة.

20- الساعة 19:15 استهداف بنى تحتيّة تتبع لجيش العدوّ الإسرائيليّ في مستوطنة كرمئيل بصليةٍ صاروخيّة.

21- منذ فجر اليوم وحتى لحظة صدور هذا البيان عند الساعة 21:30، يتصدى مجاهدو المقاومة الإسلامية بكل بسالة وبأس لتقدم جيش العدو باتّجاه أطراف بلدة زوطر الشّرقيّة ويحمر الشّقيف ودبّين، عبر استهداف القوّات المعادية بعمليّات مركّبة تُستخدم فيها مختلف صنوف الأسلحة. وقد تكبد العدو في هذه المواجهات خسائر فادحة بالأفراد والعتاد، ولم يتمكّن حتّى الآن من السّيطرة على البلدات المذكورة، ولا يزال يناور عند أطرافها.

22- الساعة 22:00 استهداف مستوطنة كريات شمونة بصلية صاروخيّة.

23- الساعة 22:10 استهداف تجمّع لآليّات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ عند منطقة عريض دبّين في أطراف بلدة دبّين بقذائف المدفعيّة وصليات صاروخيّة، ما أدّى إلى إصابة دبّابتي ميركافا وانسحاب القوّة.

24- الساعة 22:10 استهداف تجمّع لآليّات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ عند الأطراف الشرقية لبلدة يحمر الشقيف بصلية صاروخيّة.

إنّ المقاومة الاسلاميّة معنيّة بالدفاع عن أرضها وشعبها خصوصًا مع تجاوز العدو الإسرائيلي الحدود بإجرامه، وهذا أقل الواجب للجمه ومنعه من التمادي في أهدافه الخطيرة على لبنان دولةً وشعباً ومقاومة.

المصدر: الاعلام الحربي