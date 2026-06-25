فرنسا | أوروبا تعاني من موجة حر قياسية تتجاوز التوقعات العلمية

تواجه أوروبا موجة حر قياسية ومؤلمة، حيث يعاني ما لا يقل عن 94 مليون شخص من درجات حرارة تتجاوز 35 درجة مئوية، معظمهم في فرنسا وإسبانيا.

وتشير تقديرات بناءً على تحليل توقعات هيئة الأرصاد الجوية الألمانية وتوقعات سكان عام 2025 من مركز الأبحاث المشترك التابع للاتحاد الأوروبي، إلى أن أكثر من 350 مليون شخص – أي أكثر من ثلثي سكان القارة – سيشهدون درجات حرارة تتجاوز 30 درجة مئوية.

وتتفاقم آثار الطقس المتطرف، الذي جعل أوروبا أكثر حرارة من أجزاء من شرق وغرب أفريقيا، بسبب المباني والبنية التحتية غير المصممة لتحمل درجات الحرارة المرتفعة، ويرجع ذلك إلى أنماط جوية تحبس الهواء الساخن.

وحذر تيدروس أدهانوم غيبريسوس، مدير منظمة الصحة العالمية، من أن موجة الحر، التي تسببت أيضًا في زيادة تلوث الهواء، تُعرض صحة الأوروبيين للخطر، ودعا القادة إلى الاستثمار في جعل خدماتهم الصحية أكثر قدرة على التكيف مع المناخ. وقال جيم سكيا، رئيس فريق خبراء المناخ التابع للأمم المتحدة (IPCC)، إن درجات الحرارة الحالية تتجاوز بعض التوقعات العلمية، محذرًا من أن القارة ستواجه حتمًا المزيد من الظواهر المتطرفة مع ارتفاع حرارة الكوكب.

وأصبحت الأوضاع في العديد من المدارس والمكاتب والمصانع في جميع أنحاء القارة لا تُحتمل مع ارتفاع درجات الحرارة، مما أجبر على الإغلاق المبكر أو العمل من المنزل.

وأُبلغ عن انقطاع التيار الكهربائي في فرنسا، بما في ذلك في إقليم فينيستير شمال غرب البلاد، حيث أدت درجات الحرارة المرتفعة إلى تعطيل محول كهربائي مساء الثلاثاء، مما ترك حوالي 68 ألف أسرة بدون كهرباء. وفي بريطانيا، حذر مشغل شبكة الكهرباء نيسو من أن الإمدادات قد تتأثر بسبب الضغط على النظام. وتضاعفت مبيعات المراوح ومكيفات الهواء حيث يحاول الناس البقاء باردين.

ويمتد تأثير موجة الحرارة إلى الشمال المعتدل عادةً، حيث ارتفعت درجات الحرارة في الدنمارك، بينما قد تشهد النمسا 40 درجة مئوية، وسلوفاكيا المجاورة كانت في أعلى حالة إنذار للحرارة الشديدة. وفي الشرق، أصدرت هيئة الأرصاد الجوية البولندية تحذيرات من حرارة عالية للجزء الغربي من البلاد من الخميس إلى السبت، وتوقعت أن تصل درجات الحرارة إلى 40.2 درجة مئوية. كما وُضع الساحل الأدرياتيكي الشهير في كرواتيا تحت الإنذار الأحمر ليومي الجمعة والسبت، بينما قالت المجر إنها ستفرض أعلى مستوى إنذار من السبت إلى الثلاثاء.

المصدر: وكالة يونيوز