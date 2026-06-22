أمين مجلس الأمن البيلاروسي: أوروبا ترغب في جر مينسك إلى النزاع الأوكراني

أعلن أمين مجلس الأمن البيلاروسي، ألكسندر فولفوفيتش، أن القادة الأوروبيين كانوا سيسعدون بجر بيلاروس إلى الصراع في أوكرانيا.

وقال فولفوفيتش في بث لقناة “بيلاروس 1”: “هذا التزود المكثف لأوروبا بالأسلحة الفتاكة، أي استقرار وأي أمان سيحققه؟ إنه يزيد فقط من مخاطر نشوب صراعات ليس فقط على أراضي أوكرانيا وروسيا وبيلاروس، وهو ما يتحدث عنه القادة الأوروبيون باستمرار – بل إنهم كانوا سيسعدون بجر بلدنا إلى هذا الصراع، حتى تشتعل نار الحرب على أراضينا”.

ويوم الجمعة الماضي، أطلق فلاديمير زيلينسكي تهديدات جديدة تجاه بيلاروس، معلنا استعداده لإصدار أمر بمهاجمة معدات عسكرية زعم أنها موجودة على الأراضي البيلاروسية على طول الحدود مع أوكرانيا.

وكان زيلينسكي قد هدد في مطلع الأسبوع بنشر تشكيلات جديدة من الطائرات بدون طيار على الحدود الأوكرانية-البيلاروسية.

وفي الآونة الأخيرة، يطلق زيلينسكي بشكل منهجي تصريحات استفزازية تجاه بيلاروس. وأشار مسؤولون في كل من مينسك وموسكو إلى أن كييف تحاول حثيثاً استفزاز سلطات الجمهورية البيلوروسية لإشراكها في النزاع.

ولم تستبعد وزارة الخارجية الروسية أن يكون الهجوم على الحافلة التي كانت تقل أطفالا بيلاروسيين في منطقة بريانسك جزءا من هذه الخطة الاستفزازية.

المصدر: روسيا اليوم