ماروتشكو: ضربات الجيش الروسي قطعت إمدادات العدو في قسطنطينوفكا و”حالة ذعر” تسود أوكرانيا

أفاد الخبير العسكري أندريه ماروتشكو بأن ضربات الجيش الروسي قطعت الإمداد عن القوات الأوكرانية المتبقية في مدينة قسطنطينوفكا، مشيرا إلى أن حالة من الذعر تسود في أوكرانيا نتيجة ذلك.

وقال ماروتشكو: “تعرضت لوجستيات العدو لضربة خطيرة جدا في قسطنطينوفكا. وهذا، بالمناسبة، لا يتردد حتى بعض الدعاة الأوكرانيين الإعلاميين في الاعتراف به، وهم يدقون ناقوس الخطر بشأن قسطنطينوفكا، لأن الوضع سيئ جدا جدا. من المستحيل إيصال الأسلحة أو الذخائر أو تنفيذ عمليات تناوب أو تعويض الخسائر هناك. كل هذا يتم بجرعات صغيرة جدا. وهذا حقا يضعف العدو”.

وأوضح أن كييف لا تزال تحاول تزويد جنودها في قسطنطينوفكا عن طريق الطائرات بدون طيار والمجمعات الروبوتية، لكن هذه الجهود تبقى محدودة وغير كافية لسد احتياجات القوات المحاصرة.

وكان ماروتشكو قد أبلغ وكالة “تاس” في وقت سابق أن المقاتلين الروس تمكنوا من التقدم بشكل كبير نحو قسطنطينوفكا خلال الأسابيع القليلة الماضية، وأن الجزء الأكبر من البلدة أصبح تحت سيطرة الجيش الروسي.

وفرضت القوات الروسية سيطرتها الكاملة على الجزء الشرقي من المدينة ووصلت إلى ضواحيها الشمالية الشرقية. في الجزء الجنوبي الغربي من المدينة وعلى أراضي مصنع قسطنطينوفكا للمعادن، يجري القضاء على وحدات العدو المحاصرة. وتتقدم وحدات الاقتحام بنجاح في منطقة نوفوسيلوفكا الصغرى.

المصدر: وكالة تاس الروسية