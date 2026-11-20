إسبانيا | سانشيز وفيخو يتواجهان في مناظرة انتخابية حاسمة قبل الانتخابات

يتواجه رئيس الوزراء الإسباني الاشتراكي بيدرو سانشيز ومنافسه المحافظ الرئيسي ألبرتو نونييث فيخو في مناظرة انتخابية حاسمة، قبل أسبوع من انتخابات عامة قد تضع اليمين المتطرف على أعتاب السلطة.

ويخوض سانشيز، الذي يحظى بتأييد واسع لدى اليسار الدولي بسبب مواقفه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب و”إسرائيل”، الانتخابات المقررة في 29 تشرين الثاني/نوفمبر بعد ثماني سنوات في الحكم جعلته شخصية مثيرة للاستقطاب في إسبانيا.

وهو يتخلف في معظم استطلاعات الرأي عن زعيم الحزب الشعبي فيخو، الذي يُتوقع أن يفوز بأكبر عدد من المقاعد دون تحقيق أغلبية مطلقة.

وقد يمنح هذا السيناريو دوراً حاسماً لحزب فوكس اليمين المتطرف الصاعد، ثالث أكبر قوة في البرلمان والذي سبق أن شارك في الحكم مع الحزب الشعبي على المستوى الإقليمي.

وتزداد الأمور تعقيداً بالنسبة لسانشيز بسبب ضعف الأحزاب اليسارية الأخرى التي كان دعمها حاسماً لبقائه في السلطة بعد الانتخابات العامة الأخيرة عام 2023.

ويراهن سانشيز على مهاراته التواصلية في مواجهة منافس كثيراً ما انتُقد لافتقاره إلى الكاريزما، مركزاً حملته على المؤشرات الاقتصادية القوية والحقوق الاجتماعية التي يقول إن تحالفاً بين الحزب الشعبي وفوكس سيعمل على التراجع عنها.

من جهته، يوجه فيخو انتقادات لسانشيز بسبب فضائح فساد طالت أقارب له وقيادات اشتراكية، إضافة إلى تدفق المهاجرين إلى مدينة سبتة في تموز/يوليو الماضي وحادثتي تصادم قطاري سرعة فائقة أوقعا 115 قتيلاً هذا العام.

ويرى خبراء أن فيخو سيكون أكثر ارتياحاً بتجنب نقاش أيديولوجي بحت أو عاطفي يخدم سانشيز، والتركيز بدلاً من ذلك على حصيلة الحكومة.

وقد قلل زعيم فوكس سانتياغو أباسكال، الذي قد يقود اليمين المتطرف إلى السلطة لأول مرة منذ انتهاء ديكتاتورية الجنرال فرانثيسكو فرانكو عام 1975، من أهمية المواجهة قائلاً إنه هو “الغائب” عن أي اختلاف حقيقي في الآراء.

وتأتي المناظرة في ظل سياق انتخابي غير مسبوق، إذ جرى تقديم موعد الاقتراع من 2027 بعد تصويت اليمين ضد إجراءات الحكومة المتعلقة بالمستأجرين وأزمة السكن.

المصدر: وكالة يونيوز