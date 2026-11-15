وصول نحو 1500 مهاجر إلى جزر الكناري في يوم واحد

ذكرت وكالة الأنباء الإسبانية (إفي) الأحد، نقلا عن خدمة الإنقاذ البحري، أن قرابة 1500 مهاجر وصلوا إلى جزر الكناري الإسبانية السبت، وهو أعلى رقم مسجل في يوم واحد ‌منذ 2020.

وأضافت الوكالة أن خفر السواحل الإسباني أنقذ 1488 شخصا في المجمل كانوا على متن 14 قاربا، في استمرار لموجة الوصول المتزايدة من دول غرب أفريقيا إلى الأرخبيل الإسباني منذ أكتوبر تشرين الأول.

وقالت خدمة الإنقاذ البحري الأحد إن الرقم القياسي السابق لعدد المهاجرين الوافدين في يوم واحد ⁠هو 1461 شخصا تم إنقاذهم في المياه قبالة جزر الكناري في السابع من نوفمبر تشرين الثاني 2020.

ورغم انخفاض أعداد المهاجرين الوافدين منذ بداية العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فإن الزيادة الحادة التي شهدها الشهر الماضي شكلت ضغطا إضافيا على خدمات الاستقبال والطوارئ في بعض جزر الكناري، خاصة الجزر الأصغر حجما والأقل كثافة سكانية.

وقالت السلطات إن أحد القوارب كان يحمل 240 شخصا، بينهم 12 امرأة و36 طفلا. ونقل المهاجرون الذين تم إنقاذهم إلى جزيرة إل ييرو، ‌إحدى أصغر ⁠جزر الكناري. ومعظمهم من السنغال وجامبيا وغينيا كوناكري.

ووصل 12 قاربا إلى جزيرة إل ييرو، بالإضافة إلى قارب إلى جران كناريا وآخر إلى تينيريفي.

وسيزور وزير السياسة الإقليمية الإسباني أنخيل فيكتور توريس جزيرة إل ييرو اليوم الأحد لبحث الزيادة المفاجئة في أعداد المهاجرين الوافدين.

ويشكل ⁠طريق الأطلسي الممتد من غرب أفريقيا إلى جزر الكناري أحد أخطر طرق الهجرة في العالم. ويحاول آلاف المهاجرين كل عام القيام بهذه الرحلة في قوارب مكتظة، سعيا للوصول إلى ⁠الأراضي الإسبانية على الرغم من اضطراب المياه وقوة التيارات وطول المسافة.

وعادة ما يزداد عدد الوافدين في أشهر الخريف، إذ تكون المياه أهدأ ومواتية للعبور ⁠بشكل عام.

وتشير البيانات الحكومية إلى أن أعداد المهاجرين الوافدين إلى جزر الكناري بين يناير كانون الثاني و31 أكتوبر تشرين الأول انخفض 5.5 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

المصدر: رويترز