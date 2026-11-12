إسبانيا | مئات آلاف الإسبان يتظاهرون في ختام إضراب عام احتجاجًا على أزمة السكن

تظاهر مئات الآلاف في إسبانيا في ختام يوم من الإضراب العام، دفاعا عن الحق في السكن والقدرة الشرائية، وقبل أقل من ثلاثة أسابيع من الانتخابات التشريعية.

وأكّدت النقابات الإسبانية أن المشاركة في أول إضراب عام تشهده البلاد منذ العام 2012 “كبيرة جدا” في بعض القطاعات.

في العاصمة مدريد، سار 120 ألف متظاهر بحسب تقديرات الشرطة تحت أمطار غزيرة في شوارع وسط مدريد، في ختام يوم الإضراب الذي شهد أيضا اعتصامات احتجاجية.

ونظمت تظاهرات في العديد من المدن الأخرى، بما في ذلك برشلونة حيث قدرت الشرطة عدد المتظاهرين بـ55 ألفا.

وفي مدريد وبرشلونة، انتهت المسيرات بمواجهات بين الشرطة ومجموعات من المتظاهرين كان أفرادها ملثمين بمعظمهم.

وتعرضت متاجر في وسط برشلونة للتخريب إذ حُطمت واجهاتها، كما أُضرمت النيران في حاويات قمامة.

وفي العاصمة الكتالونية، وكذلك في مدريد حيث وقعت مناوشات في ساحة رئيسية في وسط المدينة، استخدمت الشرطة قاذفات الكرات المطاطية والغاز المسيل للدموع لتفريق هذه المجموعات الصغيرة.

وقبيل العاشرة مساء، تمت 18 عملية توقيف في برشلونة.

وفي مناطق مختلفة من البلاد، قطع متظاهرون، ارتدى بعضهم سترات صفر، طرقا عدة، وأقاموا تجمعات رافعين لافتات كتب عليها “ضد اقتصاد الريع”.

وقال أوناي سوردو، الأمين العام لاتحاد اللجان العمالية، أكبر نقابة في البلاد، عبر التلفزيون العام “هناك مشاركة كبيرة جدا في القطاعات التي تعمل بنظام المناوبات”.

وأشاد الاتحاد العام للعمال، وهو النقابة الكبرى الأخرى في البلاد، بتعبئة “حاشدة”، لكن ممثله رافاييل إسبارتيرو وصف المشاركة في الإضراب بأنها “متفاوتة” بين المناطق، مشيرا في مؤتمر صحافي إلى أنها أكبر في المناطق الساحلية بشمال إسبانيا وشرقها وجنوبها، حيث تشهد سوق العقارات “ضغوطا شديدة”.

من جهته، قال اتحاد منظمات أصحاب العمل الإسباني “نلاحظ مشاركة ضعيفة في الإضراب في معظم القطاعات والمناطق، لكنها أعلى بقليل في المناطق والمهن التي تشهد حضورا نقابيا أكبر”.

المصدر: وكالة يونيوز