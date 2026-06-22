“أكسيوس”: الولايات المتحدة ترى أنه تم إحراز تقدم في المحادثات مع إيران بشأن مضيق هرمز

أفاد موقع “أكسيوس” الأمريكي نقلا عن مصدر بأن الولايات المتحدة ترى أنه تم إحراز تقدم في المحادثات مع إيران بشأن مضيق هرمز.

وكتب الموقع: “الولايات المتحدة وإيران والوسطاء ناقشوا مضيق هرمز والتصريحات الإيرانية الأخيرة بشأن إغلاقه”.

وأضاف: “لقد أوضحنا رغبتنا في ضمان بقائه مفتوحا بالكامل، وقد أحرزنا تقدما جيدا في هذا الاتجاه”.

وفي السياق ذاته، أكد التلفزيون الإيراني أن الجولة الأولى من المفاوضات تركزت بشكل كامل حول الملف اللبناني وآليات تنفيذ الشروط والبنود الأخرى الواردة في مذكرة التفاهم.

كما أشار إلى أنه لا يمكن الجزم بانتهاء المفاوضات كليا أو استئنافها في جولة ثانية، لافتا إلى أن نتائج المشاورات الداخلية الجارية هي التي ستحدد الخطوة المقبلة.

وفي وقت سابق من اليوم، انطلقت في سويسرا أعمال “قمة بحيرة لوسيرن” والاجتماع الأول للجنة رفيعة المستوى للمفاوضات الأمريكية الإيرانية، بوساطة مشتركة من قطر وباكستان، في خطوة تهدف إلى التوصل لاتفاق شامل ودائم يعالج مختلف الملفات الواردة في مذكرة التفاهم بين الجانبين.

في ليلة 18 حزيران / يونيو، وقّعت إيران والولايات المتحدة مذكرة تفاهم عن بُعد، تهدف إلى إنهاء الحرب الذي بدأت في 28 شباط / فبراير. كما تحدد المذكرة جدولا زمنيا لرفع الولايات المتحدة الحصار البحري، واستئناف إيران للملاحة في مضيق هرمز.

علاوة على ذلك، تلتزم إيران بعدم امتلاك أسلحة نووية، على أن يُحسم ملف برنامجها النووي باتفاق منفصل وأن يجري الطرفان محادثات حول هذا الموضوع خلال 60 يوما. ومن المتوقع أن تُسفر هذه المذكرة، بالنسبة لطهران، عن رفع العقوبات المفروضة على إيران.

المصدر: اكسيوس