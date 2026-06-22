ارتفاع أسعار النفط مع استئناف مفاوضات إيران والولايات المتحدة

ارتفعت أسعار النفط في تعاملات اليوم الاثنين، مع استئناف المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة في سويسرا، وسط ترقب الأسواق لأي تطورات قد تؤثر على إمدادات الخامات.

بحلول الساعة 01:04 بتوقيت موسكو، ارتفعت أسعار العقود الآجلة لشهر سبتمبر لنفط برنت بنسبة 1.3% مقارنة بالإغلاق السابق، لتصل إلى 81.09 دولارا للبرميل.

في الوقت نفسه، صعدت العقود الآجلة لشهر أغسطس لنفط غرب تكساس الوسيط (WTI) بنسبة 1.71% إلى 77.85 دولارا للبرميل.

جاء هذا الارتفاع في وقت تستمر فيه المفاوضات بين واشنطن وطهران في منتجع بورغنشتوك بسويسرا، والتي تهدف إلى تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين، وتنص على إنهاء النزاع العسكري ورفع الحصار البحري واستعادة الملاحة في مضيق هرمز.

ورغم توقيع المذكرة، لا تزال المخاوف قائمة بشأن قدرة الجانبين على الالتزام الكامل بالاتفاق، خاصة بعد انسحاب الوفد الإيراني احتجاجا على تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ثم استئنافه للمحادثات لاحقا.

يتوقع المحللون أن تستمر تقلبات الأسعار مع تطور المفاوضات، حيث أن أي اتفاق نهائي قد يخفف من مخاطر الإمدادات، بينما أي فشل قد يؤدي إلى عودة سريعة للارتفاعات الحادة، خاصة مع استمرار التوترات في المنطقة.

كما تأتي هذه التحركات في وقت لا تزال فيه المخاوف من استمرار التوترات في الشرق الأوسط تؤثر على معنويات السوق، مع تداول المستثمرين بحذر في ظل عدم اليقين الجيوسياسي.

المصدر: روسيا اليوم