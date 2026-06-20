إعلام أوروبي: حذف رئيس الوزراء الهنغاري لعبارة “العضوية العاجلة” لأوكرانيا يشكل ضربة لكييف

ذكرت المجلة الألمانية “فوكس” (Focus) أن استبعاد رئيس الوزراء الهنغاري بيتر ماغيار لعبارة “العضوية العاجلةا” لأوكرانيا في الاتحاد الأوروبي يمثل ضربة لكييف.

وأكدت “فوكس” في مقالها أنه: “هذا التغيير يشكل خطوة إلى الوراء بالنسبة لأوكرانيا. ورغم أن المفاوضات نفسها تبقى دون تغيير، فإن الاتحاد الأوروبي، بحذفه هذه الصياغة، يرفع عن نفسه الضغط المرتبط بضرورة بدء الخطوات التالية بشكل عاجل”.

وأوضحت المجلة نقلا عن دبلوماسيين أوروبيين أن بودابست سعت من خلال هذه الخطوة إلى توضيح أن كييف لن تحصل على أي امتيازات ما لم تستوف جميع شروط العضوية.

وكان ماغيار قد أعلن في وقت سابق أن بودابيست نجحت في حذف بند “العضوية العاجلة” لأوكرانيا، مشيرا إلى أنه ولأول مرة منذ عام ونصف، حظي البيان الختامي بدعم جميع الدول الأعضاء الـ27.

يذكر أن ماغيار وقع مؤخرا اتفاقا مع كييف بشأن “حقوق الأقلية المجرية العرقية” في أوكرانيا، وهي قضية طالما كانت نقطة خلاف بين البلدين الجارين، حيث شدد على أن بودابست لا تدعم إجراءات سريعة لانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، وأوضح أن هنغاريا ستجري استفتاء على عضوية أوكرانيا إذا “نجحت في إغلاق جميع فصول الانضمام الـ33 خلال السنوات العشر إلى الخمس عشرة القادمة”.

المصدر: المجلة الالمانية فوكس Focus