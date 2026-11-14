روسيا تستهدف بنية تحتية للطاقة والنقل للجيش والصناعة العسكرية بأوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية السبت أن “مسيراتها هاجمت ليلا مواقع للبنية التحتية للطاقة والنقل التي يستخدمها الجيش والصناعة العسكرية الأوكرانية، إضافة إلى سفينة تحمل شحنات عسكرية”.

وقالت الوزارة في بيان لها إن “الغارات أدت إلى إصابة الأهداف التالية:

محطة كهرباء فرعية في بلدة بريلوكي بمقاطعة تشرنيغوف، تضمن عمل منشآت الصناعة العسكرية والمراكز اللوجستية المستخدمة لتخزين الممتلكات العسكرية

قاطرتا سكك حديدية في منطقة محطة ماتفييفكا بمقاطعة زابوروجيه، كانتا تُستخدمان لنقل شحنات مخصصة لإمداد القوات الأوكرانية

سفينة شحن في البحر كانت تنقل حمولات عسكرية إلى ميناء أوديسا”.

وفي بيان منفصل ذكرت الوزارة أنه “خلال الليلة الماضية تم اعتراض وتدمير 29 مسيرة أوكرانية فوق 5 مناطق روسية ومياه البحر الأسود وبحر آزوف”.

المصدر: روسيا اليوم