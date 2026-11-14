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    اكسيوس عن بيانات ملاحية: إلغاء نحو 3300 رحلة جوية من والى الولايات المتحدة وداخلها حتى صباح اليوم

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