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اكسيوس عن بيانات ملاحية: إلغاء نحو 3300 رحلة جوية من والى الولايات المتحدة وداخلها حتى صباح اليوم
14-11-2026 12:44 مساءً
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