الدفاعات الجوية الروسية تسقط طائرتين مسيرتين كانتا تتجهان نحو موسكو

أعلن عمدة العاصمة الروسية سيرغي سوبيانين، اليوم السبت، أن قوات الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع الروسية أسقطت طائرتين مسيرتين كانتا متجهتين نحو موسكو.

وقال سوبيانين في قناته على تطبيق “ماكس”: “أسقطت قوات الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع طائرتين بدون طيار كانتا متجهتين نحو موسكو. ويعمل متخصصون من خدمات الطوارئ في موقع سقوط الحطام”.

جاء هذا الهجوم بعد يوم واحد من هجوم واسع شنته القوات الأوكرانية بطائرات مسيرة على العاصمة موسكو، حيث تمكنت أنظمة الدفاع الجوي من إسقاط 76 طائرة مسيرة كانت تقترب من المدينة، وفقا لما وصفته السلطات بأنه هجوم مكثف من قبل كييف.

ويأتي هذا التصعيد في وقت تتواصل فيه الهجمات الأوكرانية بالطائرات المسيرة على العمق الروسي، حيث تستهدف البنية التحتية الحيوية والمدن الكبرى، في حين تواصل موسكو تكثيف ردودها العسكرية.

المصدر: روسيا اليوم