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    ترامب: لم أحصل على أي دعم من أوروبا خلال حرب إيران وخاب أملي من إيطاليا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وإسبانيا وكان من اللطيف أن يعرضوا مساعدتنا

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