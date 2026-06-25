أمريكا | ترامب ينتقد حلفاء الناتو لعدم دعمهم الحرب الأميركية ضد إيران

أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن استيائه من موقف الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) خلال الحرب الأميركية ضد إيران، معتبراً أن واشنطن لم تتلقَّ الدعم الذي كانت تتوقعه من حلفائها.

وجاءت تصريحات ترامب خلال استقباله الأمين العام لحلف الناتو مارك روته في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض، حيث أشار إلى أن الولايات المتحدة لم تكن بحاجة إلى مساعدة عسكرية مباشرة، لكنها كانت تنتظر موقفاً داعماً من الدول الحليفة.

وقال الرئيس الأميركي إن بلاده تمكنت من إلحاق أضرار كبيرة بإيران خلال الأسبوع الأول من العمليات العسكرية بحسب تعبيره، معتبراً أن ما أزعجه هو غياب المبادرات الداعمة من جانب شركاء واشنطن في الحلف.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تباين مواقف دول الناتو حيال العدوان الأميركي على إيران، إذ فضلت بعض الدول عدم الانخراط المباشر في العمليات العسكرية أو تقديم دعم علني لها.وشكل اللقاء بين ترامب وروته مناسبة لبحث ملفات التعاون العسكري والأمني بين الولايات المتحدة والحلف، إضافة إلى التحديات الإقليمية والدولية، حيث شدد الرئيس الأميركي على أهمية تعزيز التضامن والتنسيق بين الحلفاء في مواجهة الأزمات المستقبلية.

المصدر: وكالة يونيوز