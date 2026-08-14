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    اطباق استخباري في غزة، وبيان يحمل إسرائيل مسؤولية انهيار وقف اطلاق النار

    مراسلنا يوسف فارس يطلعنا على آخر المستجدات من قطاع غزة.

    المصدر: موقع المنار

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