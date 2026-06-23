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    دولي

    القوات الأوكرانية تنسحب من أطراف قسطنطينوفكا تحت ضغط التقدم الروسي

      قال الخبير العسكري الروسي أندريه ماروتشكو إن القوات الأوكرانية بدأت سحب قواتها ومعداتها من المناطق الشمالية والشمالية الغربية لمدينة قسطنطينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.

      يأتي ذلك في ظل استمرار التقدم الميداني للقوات الروسية في محيط المدينة.

      وأوضح ماروتشكو، في تصريحات لوكالة “تاس” الروسية، أن هذه المناطق تحولت عمليا إلى “منطقة رمادية”، مشيرا إلى أن القوات الروسية تعمل حاليا على تمشيطها وتأمينها بشكل كامل.

      وأضاف أن استكمال عمليات التمشيط وإزالة جيوب المقاومة المتبقية سيفتح المجال أمام إعلان السيطرة الكاملة على المدينة، لافتا إلى أن الوحدات الروسية تواصل ملاحقة المجموعات الأوكرانية المتفرقة داخل المنطقة.

      وأشار الخبير العسكري إلى أن الانسحاب الأوكراني يأتي نتيجة الضغط المتزايد الذي تمارسه القوات الروسية على محاور القتال في قسطنطينوفكا، التي تعد إحدى النقاط المهمة في شبكة الدفاعات الأوكرانية في دونيتسك.

      المصدر: وكالة تاس الروسية

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