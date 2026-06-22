الخارجية الروسية: ألمانيا ترفض دفع تعويضات لضحايا حصار لينينغراد باستثناء اليهود منهم

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن ألمانيا لا تزال ترفض دفع تعويضات لضحايا حصار لينينغراد من غير اليهود.

وأشارت زاخاروفا إلى أن برلين تواصل تطبيق معايير مزدوجة في هذا الملف.

وأوضحت زاخاروفا أن ألمانيا، بناء على حجج واهية، تقدم تعويضات فقط للمحاصرين في لينينغراد اليهود باعتبارهم ضحايا الهولوكوست، بينما ترفض تعميم هذه التعويضات على بقية الناجين من الحصار، سواء من المدافعين عن المدينة أو من سكانها.

يُذكر أن روسيا تحيي في 22 حزيران / يونيو من كل عام يوم الذكرى والحزن، إحياءً لذكرى بداية الحرب الوطنية العظمى التي أودت بحياة نحو 27 مليون شخص من أبناء الاتحاد السوفيتي.

كما أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية أن موسكو لن تسمح لألمانيا بالتغاضي عن مسألة الاعتراف بإبادة الشعب السوفيتي على يد النازيين خلال الحرب العالمية الثانية، بما في ذلك حصار لينينغراد.

وأشارت إلى أن برلين ترفض الاعتراف بحصار لينينغراد والجرائم الأخرى ضد المدنيين كإبادة جماعية، مكتفية بعبارات عامة عن “فظائع” النازية و”معاناة” الضحايا.

يذكر أن روسيا تحيي في 22 حزيران / يونيو يوم الذكرى والحزن، إحياء لذكرى الزحف وبدء الحرب الوطنية العظمى التي أودت بحياة نحو 27 مليون سوفيتي.

المصدر: روسيا اليوم