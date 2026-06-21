زاخاروفا: ضحايا جيش التمرد الأوكراني كانوا مواطنين سوفييت

علقت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على قرار رئيس بولندا كارول نافروتسكي تجريد فلاديمير زيلينسكي من وسام النسر الأبيض.

وكتبت زاخاروفا في قناتها على “تلغرام”: “نعم، ضحايا المتطرفين الأوكرانيين من جيش التمرد الأوكراني خلال مذبحة فولينيا في 1943-1944 كانوا في الغالب من البولنديين. لكن اعتبارا من 1 نوفمبر 1939، كانوا مواطنين سوفييت. بعد هزيمة بولندا نتيجة عدوان ألمانيا النازية في سبتمبر 1939، أصبحت غرب أوكرانيا جزءا من الاتحاد السوفيتي”.

وكان الرئيس البولندي كارول نافروتسكي قد أعلن في وقت سابق أنه جرد رئيس نظام كييف فلاديمير زيلينسكي من وسام النسر الأبيض – أعلى وسام وطني في بولندا – بسبب تمجيده لشخصيات من جيش التمرد الأوكراني (المعترف به كجماعة متطرفة ومحظورة في روسيا).

ويُعد الجناح العسكري لمنظمة القوميين الأوكرانيين “جيش التمرد الأوكراني” مسؤولا عن العديد من الجرائم، بما في ذلك مذبحة فولينيا – الإبادة الجماعية للسكان البولنديين في فولينيا عام 1943، حيث قُتل عشرات الآلاف من البولنديين، بالإضافة إلى آلاف الأوكرانيين الذين رفضوا التعاون مع القوميين.

تظل مسألة تفسير مذبحة فولينيا، وكذلك الموقف من زعماء القوميين الأوكرانيين في زمن منظمة القوميين الأوكرانيين/جيش التمرد الأوكراني، واحدة من أكثر القضايا تعقيدا في العلاقات البولندية الأوكرانية.

وفي صيف 2016، اعتمد مجلس النواب البولندي قرارا باعتبار 11 تموز / يوليو يوما وطنيا لإحياء ذكرى ضحايا الإبادة الجماعية التي ارتكبها المتطرفون الأوكرانيون ضد سكان الجمهورية البولندية الثانية في 1943-1945.

المصدر: روسيا اليوم