قاليباف من باكو: مرحلة ما بعد الحرب تفرض مقاربة جديدة لأمن المنطقة

توجّه رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف إلى باكو للمشاركة في مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، مؤكداً أن المؤتمر يشكّل فرصة لعرض التطورات التي شهدتها المنطقة بعد الحرب وتداعياتها الإقليمية.

وأوضح قاليباف أن الجمهورية الإسلامية ستطرح خلال المؤتمر رؤيتها للأحداث التي جرت خلال العام الماضي وانعكاساتها على المنطقة، مشيراً إلى أن مرحلة ما بعد الحرب أوجدت واقعاً جديداً يتطلب مقاربة مختلفة للملفات الإقليمية.

واعتبر أن التجارب الأخيرة أثبتت أن القوى الخارجية لا تستطيع توفير الأمن للمنطقة، بل تحوّلت في كثير من الأحيان إلى عامل يفاقم التوترات، داعياً إلى الاستفادة من هذه المتغيرات لبناء رؤية أمنية جديدة تعتمد على دول المنطقة نفسها.

كما أشار إلى أن الزيارة ستشهد بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين إيران وأذربيجان، إلى جانب المشاركة في أعمال المؤتمر الإسلامي المنعقد في باكو.

المصدر: تسنيم