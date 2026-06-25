الذهب ينخفض قرب أدنى مستوى في 7 أشهر مع ارتفاع الدولار

واصلت أسعار الذهب تراجعها، اليوم الخميس، لتحوم بالقرب من أدنى مستوى لها منذ أكثر من سبعة أشهر، والذي سجّلته في الجلسة الماضية، تحت ضغط قوة الدولار الأميركي وتزايد توقعات تشديد السياسة النقدية من قِبل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) عبر رفع أسعار الفائدة.



وبحلول الساعة 00:43 (بتوقيت غرينتش)، انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% ليصل إلى 3985.89 دولاراً للأوقية (الأونصة)، بعدما سجل أمس الأربعاء أدنى مستوى له منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2025. كما خسرت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم آب/أغسطس المقبل بنسبة 0.2% لتصل إلى 4001.60 دولاراً.



وكانت أسعار المعدن النفيس قد تراجعت إلى ما دون المستوى الرئيسي البالغ 4000 دولار للأوقية في تداولات الأمس، مدفوعة بالارتفاع المستمر في مؤشر الدولار والتوقعات المتزايدة بشأن السياسة النقدية المتشددة.



ووفقاً لأداة “فيد ووتش” التابعة لمجموعة “سي إم إي” (CME)، يتوقع المتعاملون في السوق الإقدام على ثلاث زيادات في أسعار الفائدة الأميركية خلال العام الجاري، ويرون فرصة بنسبة تقارب 67% لإقرار زيادة جديدة في اجتماع شهر أيلول/سبتمبر المقبل.



وفي السياق ذاته، ارتفع الدولار الأميركي لليوم الثالث على التوالي مسجلاً أعلى مستوى له في 13 شهراً، ممّا زاد من تكلفة حيازة الذهب بالنسبة للمستثمرين والمشترين الحائزين على عملات أخرى غير العملة الخضراء.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% ليصل إلى 57.33 دولاراً للأوقية، وتراجع سعر البلاتين بنسبة 0.2% ليسجل 1575.85 دولاراً، في حين حقق سعر البلاديوم ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3% ليصل إلى 1170.25 دولاراً.