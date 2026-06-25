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    رويترز عن مسؤول في الخارجية الأميركية: على قوات الجيش اللبناني الآن التحرك إلى المنطقة التي انسحبت منها “إسرائيل”

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