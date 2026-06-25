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    هيئة البث عن مسؤول أمني صهيوني: “الجيش الاسرائيلي” لم ينسحب من جنوب لبنان ولم يتخذ قراراً بعد بهذا الشأن

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