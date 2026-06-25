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    غزة تواصل الصمود في وجه العدوان الصهيوني المتواصل

    في قطاع غزة يتواصل العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني، وسط تطورات ميدانية متسارعة.

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