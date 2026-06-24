استطلاع أميركي: تراجع شعبية ترامب وتشكيك واسع بجدوى الحرب على إيران

أظهر استطلاع أجرته وكالة “رويترز” بالتعاون مع مؤسسة “إبسوس” أن غالبية الأميركيين غير مقتنعين بجدوى الحرب التي شنّتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على إيران، وسط تنامي الشكوك بشأن إمكانية صمود التفاهمات المعلنة بين الجانبين.

وبيّن الاستطلاع أن ربع الأميركيين فقط يرون مبرراً للحرب على إيران، فيما تراجعت شعبية ترامب إلى 34 في المئة، وهو أدنى مستوى تسجله خلال ولايته الرئاسية الثانية.

كما أظهرت النتائج أن 23 في المئة فقط من المشاركين يعتقدون أن موقف الولايات المتحدة تجاه إيران أصبح أقوى بعد الحرب، مقابل 35 في المئة رأوا أن موقع واشنطن بات أضعف.

وفي ما يتعلق بالاتفاق المبدئي الموقع بين واشنطن وطهران، أعرب 63 في المئة من المستطلعة آراؤهم عن تشكيكهم بإمكانية أن يقود إلى سلام دائم، فيما اعتبر 18 في المئة فقط أن تحقيق ذلك أمر ممكن.

وسجل الاستطلاع أيضاً تراجعاً في نسبة التأييد لترامب في ملف تكاليف المعيشة إلى 22 في المئة، بالتزامن مع استمرار الانتقادات الموجهة لإدارته على خلفية السياسات الاقتصادية والخارجية.

وفي سياق متصل، أقرّ مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون يهدف إلى وقف الأعمال العسكرية الأميركية التي تستهدف إيران، في خطوة تعكس تنامي الجدل داخل الولايات المتحدة حول استمرار الانخراط العسكري في المنطقة.

المصدر: وكالة فارس