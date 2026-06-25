تقرير مصور | المجالس العاشورائية تتواصل في الجنوب رغم العدوان ونداء الوفاء لنهج الحسين (ع) يعلو في القرى

في الوقت الذي يلبّي فيه الحُسينيون نداء الوفاء لأبي الأحرار الإمام الحسين (ع)، تتواصل في مدينة صور والقرى الجنوبية المجالس العاشورائية التي ينظمها حزب الله، وسط حضورٍ شعبي واسع يعكس التمسك بالنهج الحسيني في مواجهة الظلم والاستكبار.

وفي قانا، شهد المجلس العاشورائي الكبير حضوراً حاشداً من الأهالي الذين استحضروا تضحياتهم على طريق المقاومة، مؤكدين الثبات على هذا النهج في مواجهة العدوان.

وامتدّت أجواء المجالس إلى بلدة شقرا المتاخمة للمنطقة المحتلة، حيث رفع المشاركون شعارات العزاء والوفاء، فيما أصرّت تبنين على إقامة مضافاتها العاشورائية رغم العدوان، مقدّمة الطعام للأهالي المقيمين والعائدين.

وفي ديركيفا، شارك الأهالي في المجلس اليومي داخل النادي الحسيني، كما في الشهابية والصوانة، حيث أكدت المجالس استمرار الحضور رغم الظروف، فيما شهدت ديرعامص إقامة مجالس متعددة يومياً.

وفي دردغيا وبرج رحال ومعركة، تواصلت الفعاليات العاشورائية منذ اليوم الأول لشهر محرم، في حين شهدت طورا والعباسية وقدموس وطيردبا مجالس حاشدة غلبت عليها أجواء الحزن والدموع على مصاب الإمام الحسين (ع).

أما في برج الشمالي، فقد تجلّى مشهد الوفاء عبر مجلس اللطم اليومي الذي يشهد حضوراً واسعاً من المشاركين، في تأكيد متجدد على التمسك بنهج كربلاء ومواصلة إحياء هذه المناسبة رغم كل التحديات.