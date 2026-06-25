مجلس الوزراء ملتئم في القصر الجمهوري

التأم مجلس الوزراء في جلسته العادية عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم في القصر الجمهوري، برئاسة رئيس الجمهورية جوزاف عون، وحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء.

وسبق انعقاد الجلسة اجتماع ثنائي بين الرئيسين عون وسلام، تم في خلاله عرض للمستجدات السياسية والأوضاع العامة في البلاد، بالاضافة إلى متابعة عدد من الملفات المطروحة على الساحة المحلية.

ويبحث مجلس الوزراء في جدول أعمال يتضمن بنوداً إدارية عادية ومنتظمة، إلى جانب عدد من اقتراحات القوانين، وملفات تتعلق بالتعيينات والشؤون الوظيفية، فضلاً عن طلبات المشاركة في اجتماعات ومؤتمرات تعقد خارج لبنان.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام