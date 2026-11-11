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   1 جمادى الآخرة 1448   
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    دولي

    الجمهوريون يختارون جيم جوردان زعيما جديدا لهم بمجلس النواب الأمريكي

      أفادت وسائل ​إعلام أمريكية بأن الجمهوريين ‌في مجلس النواب انتخبوا الثلاثاء النائب ​المحافظ جيم ​جوردان لقيادة الأقلية الجمهورية المقبلة ⁠في المجلس ​خلال السنتين الأخيرتين من ​ولاية الرئيس دونالد ترامب.

      وأفضى الاقتراع السري إلى اختيار ​جوردان لتولي قيادة ​الأقلية، وذلك بعد أسبوع من ‌فوز ⁠الديمقراطيين الكاسح في انتخابات التجديد النصفي التي جرت الثلاثاء ​الماضي ​وحصولهم ⁠على الأغلبية في مجلسي النواب ​والشيوخ.

      وأفادت شبكتا بانشبول ​نيوز ⁠وفوكس نيوز بفوز جوردان.

      وقرر رئيس مجلس ⁠النواب ​مايك جونسون ​عدم الترشح لشغل هذا المنصب

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