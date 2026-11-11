الجمهوريون يختارون جيم جوردان زعيما جديدا لهم بمجلس النواب الأمريكي

أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن الجمهوريين في مجلس النواب انتخبوا الثلاثاء النائب المحافظ جيم جوردان لقيادة الأقلية الجمهورية المقبلة في المجلس خلال السنتين الأخيرتين من ولاية الرئيس دونالد ترامب.
وأفضى الاقتراع السري إلى اختيار جوردان لتولي قيادة الأقلية، وذلك بعد أسبوع من فوز الديمقراطيين الكاسح في انتخابات التجديد النصفي التي جرت الثلاثاء الماضي وحصولهم على الأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ.
وأفادت شبكتا بانشبول نيوز وفوكس نيوز بفوز جوردان.
وقرر رئيس مجلس النواب مايك جونسون عدم الترشح لشغل هذا المنصب