الجمهوريون يختارون جيم جوردان زعيما جديدا لهم بمجلس النواب الأمريكي

أفادت وسائل ​إعلام أمريكية بأن الجمهوريين ‌في مجلس النواب انتخبوا الثلاثاء النائب ​المحافظ جيم ​جوردان لقيادة الأقلية الجمهورية المقبلة ⁠في المجلس ​خلال السنتين الأخيرتين من ​ولاية الرئيس دونالد ترامب.

وأفضى الاقتراع السري إلى اختيار ​جوردان لتولي قيادة ​الأقلية، وذلك بعد أسبوع من ‌فوز ⁠الديمقراطيين الكاسح في انتخابات التجديد النصفي التي جرت الثلاثاء ​الماضي ​وحصولهم ⁠على الأغلبية في مجلسي النواب ​والشيوخ.

وأفادت شبكتا بانشبول ​نيوز ⁠وفوكس نيوز بفوز جوردان.

وقرر رئيس مجلس ⁠النواب ​مايك جونسون ​عدم الترشح لشغل هذا المنصب