اعتقال جندي بالجيش الأمريكي في بريطانيا للاشتباه بتجسسه لصالح روسيا

أعلنت الشرطة البريطانية الثلاثاء عن اعتقال جندي في الجيش الأمريكي في بريطانيا للاشتباه في مساعدته ​أجهزة المخابرات الروسية، وذلك بعد أن سحبت الولايات المتحدة ‌طائراتها من قواعد عسكرية بريطانية بسبب تهديد آخر ربطته السلطات بالحرب ضد ايران .

وقال كاش باتيل مدير مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) إن اعتقال الرجل البالغ من العمر ​41 عاما “يتعلق باتهامات بالتجسس، وهو ما يثير قلقا بالغا للولايات ​المتحدة وحلفائها”.

وأضاف البريجادير جنرال شون ستينشون، القائد العام لقيادة ⁠مكافحة التجسس في الجيش الأمريكي “السلوك المنسوب إلى أحد العسكريين ذوي ​الرتب العالية، ممن أؤتمنوا على معلومات حساسة، يمثل تذكيرا جادا بأن ​التهديدات الداخلية حقيقية ومستمرة”.

وقالت الشرطة البريطانية إن عملية الاعتقال، التي جرت الثلاثاء بالقرب من مدينة جلوستر غرب إنجلترا، “لا علاقة لها بأي تحقيقات أخرى ​تجريها شرطة مكافحة الإرهاب”. لكنها وقعت في اليوم التالي لسحب الولايات ​المتحدة طائرات التزويد بالوقود من قاعدة جوية بريطانية، في ثاني عملية إجلاء من ‌هذا ⁠النوع خلال ثلاثة أشهر. وغادرت الطائرات قاعدة سلاح الجو الملكي في ميلدنهال شرق إنجلترا أمس الاثنين وهو ما قالت صحيفة وول ستريت جورنال إنه جاء استجابة لتهديد مزعوم من إيران. وسحبت الولايات المتحدة في ​سبتمبر أيلول قاذفات ​قنابل كانت تستخدم لضرب ⁠إيران من قاعدة فيرفورد التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني لأسباب أمنية تتعلق بواقعة ربطتها الشرطة بإيران دون ادلة ، فيما​ نفت ايران أي صلة لها بالهجمات أو الحوادث التي ​وقعت ⁠في بريطانيا. واحتُجز الجندي في الجيش الأمريكي الذي أُلقي القبض عليه اليوم للاشتباه في ارتكابه جرائم بموجب المادتين الأولى والثالثة من قانون الأمن ⁠القومي، ​اللتين تتعلقان بالحصول على معلومات محمية أو ​الكشف عنها ومساعدة جهاز مخابرات أجنبي. وقالت الشرطة إن الدولة التي تتعلق بها ​هذه المزاعم هي روسيا