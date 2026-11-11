إنفيديا تتجه نحو خسارة 470 مليار دولار في يومين

واصل سهم إنفيديا تراجعه الثلاثاء مما يجعل عملاق صناعة الرقائق في طريقه إلى خسارة أكثر من 470 مليار دولار من قيمته السوقية ​خلال جلستي تداول في ظل تزايد المخاوف بشأن تداعيات علاقة رئيس ‌الشركة التنفيذي جينسن هوانج بسيدة الأعمال الصينية أليس هوانغ التي زعمت تقارير إلى كونها جاسوسة تعمل لصالح بكين.

ونقلت صحيفة (ذي إنفورميشن) عن شخصين على معرفة بهوانغ قولهما إن علاقة الرئيس التنفيذي ​بها يسرت شحن رقائق من إنفيديا إلى شركات صينية بقيمة لا تقل ​عن 7.5 مليار دولار. ولا توجد بين الرئيس التنفيذي وسيدة الأعمال ⁠أي صلة قرابة.

وأدت هذه التقارير إلى زيادة التدقيق بشأن الحوكمة داخل إنفيديا وامتثالها ​لقوانين الرقابة على الصادرات واعتمادها على قيادة هوانج، مما زاد من قلق المستثمرين بشأن ​ما إذا كان الإنفاق الضخم على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي سيحقق عوائد كافية.

وهوى سهم إنفيديا بأكثر من ستة بالمئة بعد تراجعه 4.3 بالمئة أمس الاثنين، مما سمح لشركة مايكروسوفت بتجاوز الشركة الرائدة في ​مجال الذكاء الاصطناعي لتصبح ثاني أكثر الشركات قيمة في العالم للمرة الأولى منذ ​يونيو حزيران 2025.

وكتب محللو بنك أوف أمريكا في مذكرة “يدور الجدل بين المستثمرين حول ما إذا كان ‌هذا ⁠الأمر يقتصر على الشركة وحدها أم أنه سيؤدي إلى فرض قيود واضطرابات على مستوى البنية التحتية للذكاء الاصطناعي”.

وبدأ مجلس إدارة إنفيديا تحقيقا داخليا يوم الأحد في حين يبحث مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي (إف.بي.آي) ما إذا كان هوانج (63 عاما) هدفا لعملية مخابراتية أجنبية. ​

وذكرت الصحيفة أن هوانغ أسست، بالتعاون مع زوجها وأختها، شبكة شركات في أنحاء الصين ​وسنغافورة للحصول على رقائق إنفيديا.

ومن بين هذه الشركات شنغهاي سينشري ​ليتونغ، وهي ⁠شركة مقرها الصين حصلت في 2023 على صفة “شريك إنفيديا المفضل في مجال الخدمات السحابية”، مما منحها أولوية في الحصول على رقائق الشركة.

وأشار تقرير الصحيفة إلى أنه عندما توقفت ⁠طلبات شراء ​رقائق إنفيديا الخاضعة لقيود التصدير الأمريكية، استغلت هوانغ ​علاقاتها بالشركة وموزعيها للحصول على إمدادات، مما ساعد في نقل نحو 240 ألف رقاقة من طرازات إتش100 ​وإتش200 وبعض رقائق إيه100 إلى الصين

المصدر: وكالات