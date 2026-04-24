“مايكروسوفت” تعرض التقاعد المبكر على 7% من موظفيها

كشفت وكالة “بلومبرغ”، نقلا عن مصدر مطلع، أن شركة “مايكروسوفت” الأمريكية عرضت على 7% من إجمالي موظفيها برنامجا للتقاعد المبكر، وهو ما يعادل حوالي 9 آلاف شخص.

ووفقا للمصدر، يشترط للمشاركة في البرنامج أن يكون مجموع عمر الموظف وسنوات خدمته داخل الشركة 70 عاما أو أكثر، ويستثنى من هذا البرنامج الموظفون في المناصب القيادية وكذلك الذين يتلقون عمولات أو مكافآت مبيعات.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حملة تهدف إلى خفض النفقات، وفقا للوكالة. وكانت مايكروسوفت قد أقالت 10 آلاف موظف في يناير 2023.

وترجع الشركة عمليات التسريح الدورية وإعادة توزيع الميزانية إلى التغيرات المستمرة في سوق التكنولوجيا، مشيرة إلى أن أكبر الأعباء المالية تتركز حاليا في تزويد مراكز البيانات بالكهرباء اللازمة لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي.

المصدر: وكالة بلومبرغ