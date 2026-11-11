جيش الاحتلال نفذ عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه المنازل في بلدة برعشيت بالتزامن مع تقدم آليات آلياته من بيت ياحون باتجاه أطراف البلدة في جنوب لبنان