سيطرة على حريق في المرحلة 14 من حقل بارس الجنوبي

تمت السيطرة على حريق اندلع في إحدى منصات الغاز التابعة للمرحلة 14 في حقل “بارس الجنوبي” بفضل التحرك السريع لقوات العمليات والسلامة.

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن العلاقات العامة لشركة “نفط وغاز بارس”، قالت إنه في أعقاب وقوع حريق في إحدى منصات الغاز بالمرحلة 14 من حقل بارس الجنوبي، نُفذت عمليات إخماد النيران عبر الإجراءات الفورية لقوات العمليات والسلامة، وتمت السيطرة على الحريق.

وبالتزامن مع احتواء الحريق، وُضعت عملية إخلاء المنصة على جدول الأعمال فوراً، حيث غادر جميع الموظفين المنصة وهم في صحة وسلامة كاملة.

وتتابع القوات المتخصصة اتخاذ الإجراءات اللازمة وإجراء الفحوصات والتحقيقات لتحديد أسباب الحادث.

يُذكر أنه تم الإعلان في وقت سابق عن تعرض منصة “SPD14D” في بارس الجنوبي لحريق، وأن الأفراد أخلوا المنصة إثر ذلك.

وفيما يتعلق بهذه المنصة التابعة للمرحلة 14 من بارس الجنوبي، تجدر الإشارة إلى أنها تنتج 14.5 ميليون متر مكعب من إجمالي إنتاج حقل بارس الجنوبي الذي يتجاوز 700 مليون متر مكعب من الغاز

المصدر: وكالات