المتحدث باسم الحرس الثوري: مقاتلات إف-35 الأمريكية لم تتمكن من مساعدة ناقلات النفط المخالِفة على العبور

قال المتحدث باسم الحرس الثوري إن مقاتلات إف-35 الأمريكية لم تتمكن من تقديم المساعدة لعبور ناقلات النفط المخالِفة.

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن العميد حسين محبي، المتحدث باسم الحرس الثوري، قال في كلمة له قائلاً: حتى مقاتلات إف-35 الأمريكية لم تتمكن من مساعدة ناقلات النفط المخالِفة على العبور.

وأكد العميد حسين محبي، المتحدث باسم الحرس الثوري الإسلامي، على السيطرة الكاملة للقوة البحرية للحرس الثوري على مضيق هرمز، مضيفاً: “مضيق هرمز يقع بلا أدنى شك تحت سيطرة القوة البحرية للحرس الثوري الإسلامي”.

وأشار إلى أحداث صباح اليوم في مضيق هرمز قائلاً: “صباح اليوم، تعرضت سفينتان كانتا تحاولان العبور بشكل غير قانوني من المضيق —وكانتا تحظيان بحماية ومرافقة من مقاتلات إف-35— لحادث، وتم منعهما من الخروج”.

كما أشار متحدث الحرس الثوري إلى رصد وتدمير معدات ملاحة نُصبت بطرق غير مشروعة بين صخور المنطقة، موضحاً: “هذه المعدات، التي كانت تسهل عملية المرور عبر المسارات المستهدفة، قد تم تدميرها بالكامل أيضاً”.

وفي الختام، شدد العميد محبي على الإشراف الكامل للقوة البحرية للحرس الثوري على مضيق هرمز، مشيراً إلى أن “السيطرة على هذا الممر المائي الاستراتيجي بيد القوة البحرية للحرس الثوري الإسلامي بنسبة 100%”

المصدر: وكالات