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   29 جمادى الأولى 1448   
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    صور من مركز تدريب فدائيو ايران الخاص بالنساء في ساحة آزادي في طهران

      المصدر: موقع المنار

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